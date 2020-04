Grave lutto a Uomini e Donne: morta la mamma di Salvio Calabretta a causa del coronavirus.

Grave lutto per Salvio Calabretta: l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha perso la madre a causa del coronavirus. La signora Silla è scomparsa in una Residenza sanitaria assistenziale. Calabretta è diventato famoso per la storia con Luisa Anna Monti, conosciuta nel programma di Canale 5. I due stanno ancora insieme e sono una delle coppie più amate dai fan. La mamma dell’ex cavaliere del trono over era malata da tempo ma negli ultimi tempi aveva contratto il coronavirus ed erano peggiorate le sue condizioni di salute.

Uomini e donne: lo straziante messaggio di Luisa Anna Monti

Luisa Anna Monti è molto legata al suo attuale compagno ed era legata anche a sua madre. Lo testimonia il suo splendido messaggio su Instagram. “E così finì.. te ne sei andata, il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette Rsa dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un ampolla”. Nel post, la compagna di Salvio Calabretta loda le qualità della suocera, definita come donna ricca di bontà e meravigliosa.

Luisa Anna Monti ha anche parlato dei poveri anziani che stanno morendo in questi giorni, lasciando la vita senza ricevere una carezza e un ultimo bacio.