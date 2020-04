Fase 2, Palazzo Chigi chiarisce: i congiunti sono anche i fidanzati

Palazzo Chigi chiarisce: con «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili

Le anticipazioni di Giuseppe Conte della serata di ieri sulla tanto attesa fase 2 dell’emergenza coronavirus ha dedicato una parte alla vita sociale. In particolare, Conte ha affermato che sarà possibile fare visita ai congiunti. Il termine ha lasciato ampia interpretazione. Inizialmente, infatti, sembrava ad un certo punto chiaro che per congiunti si intendessero parenti. Tuttavia, stando a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi raccolte da Il Messaggero, con «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. La notizia se confermata farà felici le coppie di fidanzati separati dalla pandemia. L’emergenza è anche sociale oltre che economica. Le relazioni sono state seriamente compromesse e con questo provvedimento c’è un passo in avanti importante.

Palazzo Chigi chiarisce sui congiunti

Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito erano state le seguenti: “Sarà possibile fare visita ai congiunti, sempre seguendo le necessarie norme di sicurezza relative al distanziamento sociale ed all’utilizzo di mascherine e guanti protettivi. Il tutto poi soltanto all’interno della regione in cui si risiede”. Va detto che per il diritto, nella categoria dei congiunti rientrano i consanguinei ed i compagni ai quali si è uniti tramite unione civile.

Probabilmente arriverà un chiarimento ufficiale in merito nelle prossime ore a conferma delle notizie filtrate nelle ultime ore dalla redazione romana. Va detto che quelle di ieri restano delle anticipazioni e che il Presidente del Consiglio Conte non è entrato nei dettagli in nessuna delle misure enunciate.