La Fase 2 secondo alcuni esperti come il professo Galli viene erroneamente interpretata da fin troppa gente come un liberi tutti. “Ma non è così”.

Il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, lancia un allarme sulla Fase 2. “Quella che è la teoria mascherine, guanti e ‘speriamo bene’ non sarà sufficiente”, fa sapere il dottore nel corso di un suo intervento alla trasmissione ‘Mattino 5’ su Canale 5.

Fase 2, “non è un libera tutti. Serve ancora attenzione”

Galli sa bene che molta gente è stufa di stare in casa, dopo una quarantena durata quasi due mesi. Ma il virus non è ancora battuto e continua a circolare. Di conseguenza il rischio di nuovi contagi con un allentamento delle misure restrittive fin qui intraprese è alto. “Questo è un agente patogeno che non fa sconti, il pericolo di andare incontro a nuove ondate è concreto e ci vorrà molto poco per far precipitare la situazione”. La malattia si è contraddistinta in particolare per il suo tasso di infettività. E Galli esprime anche una forte preoccupazione per quella che sarà la situazione nell’immediato futuro.

Più che mai ora servirà rispettare le regole

A suo avviso fin troppa gente sembra pensare in maniera del tutto erronea che l’emergenza sia superata. Invece la Fase 2 sarà di attraversamento e di coesistenza con il virus. Fino a quando non giungerà eventualmente poi una Fase 3 nella quale lo stesso virus potrà essere debellato con gli strumenti forniti dalla scienza e dalla medicina. “Occorre necessariamente continuare ad osservare i provvedimenti di distanziamento sociale. Bisogna prevenire ed eventualmente arginare i nuovi focolai. Richiudere di nuovo tutto dopo avere riaperto sarebbe un disastro”.

Gli stessi timori li ha espressi l’esimio collega di Galli, l’apprezzatissimo professor Paolo Ascierto, oncologo del ‘Pascale’ di Napoli e fautore in Italia di una terapia concepita in Cina per trattare la polmonite indotta dal virus.