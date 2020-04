La ricerca del vaccino rischia di essere contrastata. Un topo potrebbe compromettere lo studio, e mandare in fumo le varie ipotesi

Il futuro potrebbe dipendere da un topo. L’emergenza che stiamo vivendo potrebbe finire solo grazie ad un vaccino. Ma se anche solo un animale mancasse all’appello, cosa succederebbe? La risposta non è scontata, visto che il topo da laboratorio, un anello importantissimo nella catena di montaggio, manca. Non uno qualsiasi, però, ma un particolare topo transgenico, creato 13 anni fa e poi negli anni lasciato in disparte nel mondo della ricerca. Questa tipologia di modello animale infatti è in grado di catturare Covid-19 ed è essenziale per testare future cure e vaccini. Purtroppo però su questo topo lavorano, su scala globale, solo una manciata di laboratori ultra-specializzati.

No topo no vaccino

Nel 2007, il ricercatore dell’Università dell’Iowa Paul B. McCray creò questo topo all’indomani della crisi della Sars per sviluppare una cura, visto che all’epoca la mancanza di un modello animale aveva ostacolato la ricerca. Il team di McCray aveva cercato di introdurre l’enzima umano Ace2 nei roditori, enzima che oggi è stato individuato essere la porta d’ingresso del Sars-CoV-2 nelle cellule polmonari. L’obiettivo era quello di rendere questi topi da laboratorio suscettibili alle malattie e quindi a un possibile trattamento. Solo attraverso questo studio si potrebbe arrivare ad un vaccino che possa limitare l’avanzata del virus. “Il problema è che nessuno ha più usato questi topi transgenici dall’epidemia di Sars-CoV-1 nei primi anni 2000. Di conseguenza – spiega il ricercatore – oggi, la colonia di topi transgenici è ristretta e non soddisfa le esigenze della comunità scientifica”.

L’uso di topi da laboratorio è essenziale, ma il loro tempo di produzione è lungo. Intanto si stanno facendo varie ipotesi per far sì che la ricerca vada avanti.