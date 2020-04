Bonus 800 euro. Le nuove disposizioni dal governo

Bonus da 600 a 800 euro. Ad Aprile sarà automatico per chi è registrato, a Maggio sarà fatta una selezione. Le misure del nuovo decreto

Novità in arrivo. Arriveranno altri aiuti dal Governo. Saranno modificate alcune cosa del decreto Cura Italia e in particolar modo l’indennità e i requisiti per accedere al bonus. La somma aumenterà di 200 euro, arrivando così a 800. Se per la mensilità di aprile i beneficiari riceveranno in automatico il pagamento dall’Inps, per quella di maggio il Governo sta pensando di introdurre un meccanismo selettivo. Si farà riferimento a una soglia di reddito massimo o ai codici Ateco relativi alle attività produttive che sono esclusi dalla riapertura: le risorse per aprile ammontano a 4 miliardi, quelle per maggio a 3 miliardi di euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Virus, a Milano già presente dal 26 gennaio

Bonus e reddito di emergenza

In questo periodo l’Inps ha accolto 3,5 milioni di richieste su 4,4 milioni. Sono stati analizzati 2,7 milioni di bonus pagati dal 14 al 20 aprile, per una spesa complessiva di 1,6 miliardi. La quota più consistente ha interessato i lavoratori autonomi (68,6%) e i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (16%), le partite Iva e i Cococo (10,6%), gli stagionali del turismo (4,1%), i lavoratori dello spettacolo (0,7% ma la platea è di gran lunga inferiore alle altre). Le regioni più interessate dal flusso dei pagamenti sono Lombardia, Puglia e Sicilia, con un terzo dei sussidi, seguite da Emilia Romagna, Campania e Veneto. Un’altra novità riguarda il reddito di emergenza finanziato con circa 1 miliardo, destinato a 1 milione di nuclei per due mesi. Saranno considerate due soglie di reddito, per escludere i percettori del reddito di cittadinanza e i ceti medi; probabilmente la fascia di beneficiari dovrà avere un Isee compreso tra 6mila e 15mila euro per un single e il valore seguirà l’equivalenza a seconda dei componenti di una famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Trentino, cosa si può già fare prima della fase 2

I beneficiari del reddito riceveranno 500 euro al mese per due mesi, ma considerando che si tratta di un nuovo istituto, probabilmente i pagamenti slitteranno a giugno e luglio.