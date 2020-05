Pamela Prati contro Verissimo, il programma replica e l’attacca: “Basta”. Oramai è passato un anno da quando c’è stato il Prati Gate ed è scoppiato il putiferio

Oramai è passato un anno da quando il caso Pamela Prati è stato archiviato, e in occasione dell’anniversario, Verissimo aveva intenzione di mandare in onda la replica della puntata. Pamela poi si è sfogata su Instagram, accusando duramente il programma di utilizzarla per fare share.

Verissimo contro Pamela Prati: “Non abbiamo bisogno di lei”

“È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie e abbiano il coraggio di taggarmi.

Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share. Ma non lo consento più. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate e io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta”.

A questo punto, Verissimo ha deciso di far saltare la messa in onda con una dura replica su Instagram. “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della signora Prati per fare Verissimo. Buona Primavera”.

