Fase 2: Come scaricare il modulo per l’autocertificazione

Per la Fase 2, che inizierà tra due giorni, servirà ancora il modulo di autocertificazione per gli spostamenti dalla propria abitazione.

Dal 4 maggio occorrerà ancora girare con il modulo di autocertificazione. Bisognerà scaricarlo, stamparlo e modificarlo, aggiornandolo in base all’ultimo decreto ministeriale del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

Il modulo di autocertificazione è scaricabile cliccando qui

Una sola novità nel modulo di autocertificazione

In soldoni non cambia quasi niente rispetto a quello attuale ma sarà introdotta una novità: il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene al suo interno altre motivazioni che rendono legittimo lo spostamento come la visita a un congiunto o il ritorno alla propria abitazione.

Per questo tutti i cittadini potranno modificare il modulo esistente barrando le parole “all’interno dello stesso Comune” e la parola “urgente” per motivi di assistenza ai propri congiunti o alle persone con disabilità.