Il segretario e leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “Basta autocertificazioni! Il governo si limiti a dare ai cittadini le mascherine e non altra carta”.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato in una dichiarazione: “Autocertificazioni? Adesso basta! Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli Italiani si sono dimostrati rispettosi, dignitosi e generosi, lo Stato non può continuare a inseguire i cittadini con moduli e burocrazia. Gli italiani hanno capito ormai che c’è bisogno delle distanze, del distanziamento sociale, del buon senso e di molta attenzione: non c’è bisogno di costringerli ad autocertificare ancora il loro diritto a vivere”.

Salvini: “Che il governo dia ai cittadini le mascherine”

“Al lavoro – continua il segretario della Lega -, con mamma e papà, con gli amici, la passeggiata con il cagnolino, la corsetta, due passi con il bimbo o la spesa: basta moduli, blocchi stradali o droni, c’è bisogno di dare piena fiducia agli italiani”!

“Che il governo – conclude Matteo Salvini – dia ai cittadini le mascherine, non c’è bisogno di dare altra carta”.