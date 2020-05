Maurizio Costanzo ha già il nome del possibile conduttore di Sanremo 2021: “Può arrivare dove vuole”

Il giornalista conduttore televisivo, Maurizio Costanzo si sbilancia in un’intervista sul prossimo conduttore di Sanremo 2021. Il regista televisivo del programma mediaset “MaurizioCostanzoShow” sembra piuttosto sicuro di puntare sul carisma di un personaggio che sta facendo parlare di sè davanti al suo pubblico. Il prediletto pronto a deliziare gli occhi degli ascoltatori televisivi sarebbe l’immagine esemplare della televisione italiana, il connubio “competenza-carattere” perfetto per apparire nei teleschermi in mondovisione.

Il nome del prescelto da Maurizio è Paolo Bonolis. Il nativo conduttore romano non ha mai nascosto la sua simpatia per lo showman programmatore dell’ironia e della simpatia nei palinsesti di competenza.

Sanremo 2021, perchè scegliere Bonolis

Il giornalista delle reti mediaset notturne si è sbottonato dunque nelle previsioni e ha lanciato Bonolis nella lista dei candidati alla presentazione del prossimo Sanremo con uno slogan inedito: “Può arrivare dove vuole”. Il presentatore di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro” potrebbe ambire a fare il salto di qualità e misurarsi con l’eccellenza della tv italiana.

Dirigere il Festival della canzone Italiana sarebbe quasi come ottenere una medaglia al valor militare si sbilancia Maurizio Costanzo. Gli anni passati il programma più atteso dagli italiani ha vissuto ricambi generazionali nelle figure di protagonista e ha riguardato anche realtà un pò discostate dal mondo dello spettacolo. “Dunque non vedo perchè uno come Paolo Bonolis non possa entrare a far parte di quella famiglia”.

Ogni organo del mondo dello spettacolo deve sempre avere la possibilità di ambire al salto di qualità e Bonolis non fa eccezione. Il quasi sessantenne concittadino romano grazie alla sua verve ironica e versatile potrebbe adattarsi a qualsiasi ruolo senza perdere di credibilità.