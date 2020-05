Da oggi è obbligatorio l’uso delle mascherine. Anche i bambini dovranno utilizzarla, ma in che modo? Ecco una guida per capire l’utilizzo

E’ iniziata oggi la famosa fase 2. L’Italia si alza e ricomincia. Comincerà la graduale ripresa delle attività e l’allentamento della stretta. Ma cosa diventerà fondamentale? L’uso delle mascherine. Infatti mai come in questa fase sarà importante utilizzarle correttamente. Ci sono ancora persone malate di Covid-19 ma asintomatiche e dunque capaci di diffondere il virus. Bisogna continuare a proteggere la comunità. Uno studio dell’MIT di Boston ha evidenziato di fatto che la distanza di trasmissione dell’infezione da Coronavirus attraverso la tosse e gli starnuti è maggiore di un metro e può arrivare fino a due. Anche i bambini con più di 2 anni dovranno indossare la mascherina. Per essere protettiva e sicura, deve coprire bene naso e bocca e raccordarsi all’orecchio.

Bambini e mascherine, cosa dobbiamo sapere

La mascherina per il momento sarà l’unico mezzo di protezione. Anche i bambini dovranno indossarla, ma in che modo? Scopriamolo insieme. Prima di indossare la mascherina bisogna lavarsi bene le mani. Non vanno indossate quando si mangia o si beve. Vanno tolte rimuovendo prima il raccordo dietro le orecchie e poi sul davanti. In casa, se non ci sono malati, le mascherine non sono necessarie. Se un bambino è all’aria aperta a giocare e riesce a mantenere una distanza di almeno due metri dagli altri, evitando di toccare superfici toccate dagli altri può evitare di indossare la mascherina. Va indossata invece in luoghi in cui i bambini potrebbero avere difficoltà a rispettare una distanza di sicurezza, come in farmacia, nei negozi o dal dottore.

Per i bambini con problemi di saluta sarà fondamentale usare le mascherine, non quelle chirurgiche o di stoffa, ma solo le Ffp2, che possono proteggere loro stessi dall’infezione.