Coronavirus Italia, trend in discesa: nelle ultime 24 ore in sei regioni non ci sono stati decessi collegati al virus.

L’Italia sta affrontando ancora la minaccia coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, i casi positivi nel nostro paese sono 98.467, con le vittime salite a 29.315 con un aumento di 236 morti rispetto alla giornata di ieri. Il trend si conferma tuttavia in discesa: i pazienti ricoverati con sintomi sono 16.270, con un decremento di 553 rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono 1.075, il dato più basso dal 10 marzo: da sottolineare che Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna coprono il 70% dei nuovi contagi. In attesa di valutare l’impatto sui dati dell’inizio della fase 2, confortano alcuni dati positivi: in sei regioni italiane non ci sono stati decessi da covid nelle ultime 24 ore.

LEGGI ANCHE–> Fase 2, lo studio dell’Imperial College: l’aumento della mobilità potrebbe causare fino a 23mila decessi in più

Coronavirus Italia, nessun decesso da covid nelle ultime 24 ore in sei regioni

In alcune regioni i dati inducono all’ottimismo: nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi da covid-19 in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise. In due delle sei regioni (Molise e Valle d’Aosta), non si sono registrati nuovi contagi. In Sardegna, invece, un solo caso di positività: il nuovo paziente si è registrato nella città di Cagliari. Anche in Campania i numeri sono piuttosto positivi: nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di guariti con un incremento di 198 persone. Nella regione del governatore De Luca, tuttavia, ci sono stati tre decessi da covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Crimi, “Se la fase 2 continua così sono possibili nuovi allentamenti”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La regione più colpita d’Italia continua ad essere la Lombardia. Dei 1.075 nuovi contagiati, 500 sono in questa regione.