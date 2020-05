Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle ha rilasciato una dichiarazione in un’intervista a ‘Formiche.net’ in cui ha parlato dell’inizio positivo della Fase 2.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha rilasciato una intervista a ‘Formiche.net’, in cui ha dichiarato: “L’inizio della Fase 2 è positivo e conferma che gli italiani hanno compreso l’importanza di rispettare le regole imposte dall’emergenza. Dobbiamo continuare così, con senso di responsabilità e senza cedimenti, anche perché se l’andamento continuerà ad essere quello attuale, potremo ipotizzare la programmazione di ulteriori allentamenti. Ma non dobbiamo farci prendere dalla tentazione di fughe in avanti.Nessuna forzatura, andiamo avanti come abbiamo fatto fino ad ora, con senso di responsabilità e cautela”.

