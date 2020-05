La situazione su i migranti. Quattro sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa. L’Hotspot è già pieno e non mancano i controlli per il Covid-19 sul molo

Sono attraccate tra ieri sera e stamattina le barche con i migranti. A Lampedusa nel giro di poche ore sono avvenuti quattro sbarchi. Si registrano circa 150 persone. Dopo gli arrivi di due barconi con 72 e 64 migranti sono infatti arrivati altri dieci profughi su una piccola imbarcazione, mentre una quarta sta entrando in porto. Sul molo Favaloro sono state allestite le tende dalla Protezione civile affinché una volta arrivati, i migranti possano fare tutti i controlli necessari riguardanti il coronavirus. L’hotspot è già pieno.

Migranti a Lampedusa. La situazione

I migranti dovranno rimanere in quarantena. A tal proposito, sia il sindaco dell’isola Totò Martello che il Governatore della Sicilia Nello Musumeci hanno sollecitato l’invio di una nave davanti le coste di Lampedusa dove trasferire i migranti. Intanto la parrocchia di San Gerlando ha aperto le porte della Casa della fraternità per dare ospitalità dignitosa a 44 dei profughi che sono riusciti a salvarsi attraversando il mare e che erano stati lasciati all’aperto sul pontile d’approdo. Un gesto che vale più di mille parole soprattutto in questo momento che non c’è più posto al centro accoglienza dell’isola. “Il governo italiano e le istituzioni europee – chiede Mediterranea Saving Humans – non lascino da sola Lampedusa: se l’isola viene considerata la Porta d’Europa – spiega – tutti devono farsi carico di soluzioni rispettose dei suoi abitanti e dignitose per i migranti”.

In questo momento è fondamentale procedere con il trasferimento di queste povere persone in strutture di accoglienze.