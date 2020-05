Paul Gascoigne non si smentisce mai: l’ex calciatore, per diverso tempo attivo in Italia con la maglia della Lazio, fa ancora parlare di sé in negativo.

Ancora guai per Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Nazionale inglese, passato anche in Italia alla Lazio tra 1992 e 1995, ci ha abituati nel corso del tempo a vicissitudini controverse che lo hanno visto spesso toccare il fondo.

E quasi sempre per i suoi ben noti problemi di alcolismo. Il demone della bottiglia tormenta ‘Gazza’ da sempre, ed i tentativi di disintossicarsi da questo vizio e di riabilitarsi non si contano. Più volte tale dipendenza ha causato grandissimi problemi a Gascoigne, a volte mettendone anche a repentaglio la vita. Adesso l’ultimo ‘numero’ del 52enne inglese riguarda la violazione della quarantena imposta nel Regno Unito così come nel resto del mondo. Un provvedimento resosi necessario per cercare di arginare il più possibile la diffusione del virus. Da quanto si apprende a seguito di un approfondimento del tabloid inglese ‘Daily Star’ su questa vicenda, si apprende che l’ex giocatore sarebbe uscito di casa di nascosto per andare a divertirsi in un pub clandestino allestito nel giardino di casa di un suo amico.

Gascoigne, la sua fidanzata furiosa lo ha lasciato

La cosa sarebbe avvenuta un mese fa ed avrebbe mandato su tutte le furie la sua fidanzata, Wendy Leech. La donna ha deciso di lasciarlo a seguito di ciò. Ma sull’episodio parla anche il manager di Gazza, che cerca di sminuire la gravità di quanto commesso dal proprio assistito. “Quando è successo il fatto non c’era ancora il blocco totale, la vicenda risale a fine febbraio”. Ma i media non credono a questa versione ed una prova decisiva nell’inchiodare l’intemperante Paul sarebbe da ricercare nel suo abbigliamento.

L’ex Tottenham e Newcastle indossava infatti dei pantaloncini corti, cosa difficile da fare con il freddo clima di febbraio.