Bella come e più di sempre, Anna Tatangelo come al solito non si risparmia agli occhi dei suoi tanti ammiratori e concede loro una fantastica vista di sé.

Ancora una volta Anna Tatangelo dà un saggio della sua bellezza. E lo fa attraverso l’ennesimo post conturbante su Instagram, dove si mostra in un momento della sua quotidianità, nel corso di questa ormai lunga quarantena.

La 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, è attualmente a casa con il figlio di 10 anni. E batte i momenti di stanca e di noia interagendo in maniera diretta con i suoi tanti ammiratori e fans. Di followers ne ha molti, la bellissima Anna. Ed ogni giorno riceve da quest’ultimi tanti messaggi di giubilo e di ammirazione. Adesso lei si mostra subito dopo uno shampoo, mentre se ne sta al calore di un bel sole primaverile. “È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole”, scrive lei. E le interazioni hanno raggiunto oltre 110mila ‘mi piace’ e più di 1500 commenti, tutti positivi.

Anna Tatangelo, gli scatti che incantano tutti

Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT

Ed ovviamente non sono certo i capelli ad incantare. Quanto semmai le sue curve, sapientemente lasciate scoperte da lei fin dove è necessario. La Tatangelo sa come apparire, le piace farlo e questo contribuisce a tenere alta la sua popolarità.

Visualizza questo post su Instagram Io resto a casa, la mia mente no 🧠🎶 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 9 Apr 2020 alle ore 10:34 PDT

