Direttamente dal terrazzo di casa sua, Diletta Leotta si fa vedere in costume da bagno e con una abbronzatura già invidiabilissima.

Siamo nel pieno della primavera ma per Diletta Leotta è come se fosse già estate. La 28enne conduttrice televisiva sportiva, dal 2018 volto di DAZN dopo essere diventata famosa a Sky Sport, è a casa come tutti noi. Ma lei si gode le belle giornate di sole e la sua tintarella è già invidiabile. Adesso lei ne approfitta per restare sulla cresta dell’onda facendosi vedere sul terrazzo di casa in compagnia di Daniele Scardina. Il filmato con protagonista la Leotta vede la splendida catanese mostrarci quello che è il suo acquisto “più figo” degli ultimi mesi.

Diletta Leotta, il gavettone a sorpresa di Daniele Scardina

Si tratta di una piccola piscinetta gonfiabile, ideale per i bambini e che per una persona adulta rappresenta una vasca di piccole dimensioni. L’ideale però per stare al fresco nelle prime giornate di caldo. E Diletta, in costume, ci si immerge dentro. Con i suoi immancabili piedi e le gambe sinuose, che in pratica non mancano mai quando lei posa in costume.

Alla fine Scardina le scaglia addosso scherzosamente un secchio d’acqua. E sui social è delirio.

