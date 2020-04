La splendida Sabrina Salerno vive in una casa che la rispecchia totalmente. Una villa magnifica esattamente come lei, in Veneto.

La bellissima Sabrina Salerno di splendido non ha soltanto il sorriso e la forma fisica. La 52enne cantante originaria della Liguria ha anche una dimora da sogno. Lei vive da diverso tempo in Veneto assieme al marito ed al figlio.

E lì sta vivendo la sua quarantena, cercando di battere la noia con alcuni scatti postati con regolarità sulla sua bacheca personale Instagram. Ed ogni scatto è una pletora di commenti positivi e di ‘mi piace’. La Salerno vanta ancora oggi una notevole fanbase, esattamente come le capitava negli anni ’80, quando faceva sognare in tantissimi italiani in quello che era decisamente un periodo fatto di felicità.

Sabrina Salerno, la sua casa è bellissima

Per la precisione Sabrina Salerno vive a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, con Enrico Monti. I due si sono sposati nel 2006 anche se stanno insieme da ben 25 anni. Ed il loro longevo amore ha portato alla nascita di Luca.

A volte però la vediamo spesso realizzare delle foto da Venezia. Fatto sta che la sua villa di Mogliano è espressione di quelli che sono i gusti della bellissima Salerno. Eleganti ma all’insegna della semplicità. Guardate le immagini in video.

