Sono la coppia più bella della televisione italiana, e lo è anche la loro casa. Amadeus e sua moglie Giovanna vivono in una dimora davvero meravigliosa.

Per la serie ‘le bellissime case dei vip’, anche Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo vivono in una dimora davvero bellissima. I due stanno insieme da tantissimo tempo, tra fidanzamento e matrimonio.

E mai hanno avuto screzi o problemi. In questo senso rappresentano una felice espressione nel mondo dello showbiz. I due risiedono all’interno di un grattacielo a Milano, situato tra Corso Sempione e la zona nota come ex fiera, a breve distanza dagli studi Rai. Abbiamo alcuni scatti di quella che è la casa di Amadeus e di Giovanna, che mostra un arredamento davvero di classe e di buon gusto, connotato al tempo stesso da semplicità.

Amadeus, la casa che condivide con la sua Giovanna è bellissima

Colpisce ad esempio la zona living, con una libreria che presenta diversi elementi che riportano le iniziali – in foglia d’oro e su misura – di quelli che sono i componenti della famiglia. E non a caso i due preferiscono in particolar modo proprio quella zona della casa. Poi c’è la cucina, arredata con mobili bianchi in prevalenza, che stanno molto bene in quella che la prevalenza cromatica predominante dell’ambiente.

E poi c’è la camera da letto, con pareti colore oro ed uno specchio dai bordi dorati. La stanza è molto bene illuminata e svegliarsi lì al mattino è un vero piacere. L’ideale per portarti ad affrontare la giornata.

