Fase 2. La ministra per la Famiglia ha un piano da mettere a disposizione delle amministrazioni che riapriranno gli spazi pubbici

Il premier Conte ha dichiarato nell’ultima conferenza stampa che dal 4 maggio inizierà la fase 2. Le aziende riprenderanno a lavorare, i parchi saranno aperti e si potrà fare attività fisica all’aperto ma singolarmente. La ministra della Famiglia Elena Bonetti ha messo a disposizione un nuovo piano riguardante le aree di gioco e svago per giochi individuali. “Abituare i bambini nei parchi a nuove modalità ludiche anche volte ad apprendere le regole necessarie per costruire una nuova vita di comunità e di relazione, in osservanza delle vigenti regole di distanza e di igiene“. Afferma la ministra per tutelare il diritto alla salute, al gioco e all’attività motoria dei più piccoli.

Fase 2. Il piano della Bonetti

“Le finalità dell’iniziativa – viene spiegato nel rapporto del ministro – si concretizzano, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa sanitaria, nell’accesso per bambini e giovanissimi a parchi e ville pubbliche – continua – e nella facoltà di attrezzare aree di gioco e svago in disuso anche per giochi individuali e utilizzare i cambiamenti sociali in atto per insegnare ai bambini e ai giovani – viene sottolineato – attraverso il gioco, le regole necessarie per costruire una nuova vita di comunità e di relazione, in osservanza delle vigenti regole di distanza e di igiene”. L’iniziativa è appoggiata da molti esperti d’infanzia e adolescenza e da tanti amministratori locali.

Il piano del Ministro Elena Bonetti si concretizzerà nella pubblicazione di due avvisi pubblici: “Educhiamo” e “Giochiamo” per i quali sono a disposizione 35 milioni di euro. Un’idea grandiosa per avvicinarsi e tutelare il mondo dei bambini.