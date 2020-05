Su Rai 1 Gigi D’Alessio parla di tradimento durante la sua comparsata alla trasmissione condotta da Francesca Fialdini. Le parole del cantautore.

Fa ancora discutere la recente rottura fra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo annunciata poche settimane fa. Ora però il cantautore napoletano rende noto un dettaglio del quale nessuno era a conoscenza. E lo fa durante la sua comparsa in qualità di ospite alla trasmissione ‘Da Noi a Ruota Libera’ condotta da Francesca Fialdini.

“Io mi ritengo un individuo molto generoso, uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito”. Parole che in molti hanno interpretato come una stilettata rivolta proprio alla Tatangelo. Ma probabilmente non è così, con il 53enne artista che più verosimilmente intendeva fare un riferimento più ampio e generico. Magari a qualche amico che poi non si è rivelato essere tale, o a qualche altro vip dal quale Gigi D’Alessio ha ricevuto delle delusioni. “Poi so che c’è anche chi parla male di me, dispiace perché io voglio bene a tutti e che si comporta con gli altri così come vorrei che gli altri si comportassero con me”.

Gigi D’Alessio, la spiegazione sul tradimento

Ma arriva la precisazione sulla dichiarazione precedente. “Sono stato tradito, si, da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scopertola verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”. Lui poi ha voluto ricordare il bel rapporto che lo legava a Lucio Dalla. “Una persona generosissima”. In merito al suo addio alla Tatangelo, emerge anche quello che potrebbe essere il presunto motivo che ha portato alla rottura.

Si dice che lei volesse un altro figlio ed il matrimonio. Situazione che però a D’Alessio non sarebbe andata a genio. Da qui la decisione di separarsi prendendo ognuno la propria strada.