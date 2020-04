Sia per Gigi D’Alessio che per Nino D’Angelo è arrivata una notizia bruttissima qualche giorno fa. La cosa riguarda la scomparsa di una persona cara ad entrambi.

Per Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo è arrivata una triste notizie- Riguarda la morte di una loro collega. Si chiamava Rossella Ruggiero, che al proprio nome aveva anche aggiunto il cognome di fantasia D’Angeliana’, per omaggiare al contempo sia Gigi che Nino.

D’Alessio ha scritto a Veronica, la figlia di Rossella, confortandola con le seguenti parole. “Ciao Veronica, volevo dirti che da oggi nel coro degli angeli si sentirà anche la voce di tua mamma. Un abbraccio, vi voglio bene”. Ed anche Nino ha rivolto un pensiero a Rossella.

Gigi D’Alessio Nino D’Angelo, entrambi devastati per la morte di Rossella

Sul suo profilo ufficiale Facebook, il 62enne di San Pietro a Patierno ha racchiuso la sua commozione in questo intervento. “Non ci posso credere, veramente una dolcissima madre e piena d’amore per la sua famiglia. Per una vita sempre al mio fianco a sostenermi e a regalarmi il sorriso di chi ti vuole bene veramente. Rossella Ruggiero D’Angeliana, così si faceva chiamare in onore a me. Andate a visitare il suo profilo, solo così potete capire quanto mi ha amato”.

“Sono vicino al marito, ai figli e a tutta la sua famiglia. Ciao Rossella R.I.P”.”. Entrambi gli artisti sono rimasti profondamente segnati dall’improvvisa scomparsa di Rossella

