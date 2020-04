Il settimanale ‘Nuovo’ ha rivelato il motivo della rottura tra i cantanti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Il giornale ‘Nuovo’ ha svelato perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: “Il cantante non la voleva sposare in Chiesa”, si legge. Sarebbe stato questo il motivo che ha fatto prendere all’artista di Sora la decisione di mettere fine alla loro storia d’amore. Anna Tatangelo è molto credente e desiderava sposarsi in chiesa ma D’Alessio doveva ancora annullare il suo precedente matrimonio con Carmela Barbato. Questa decisione è strettamente collegata al fatto che Anna sia molto credente. La Tatangelo ha incontrato più volte Natuzza Evolo, la mistica calabrese, come rivelato dal giornalista Luciano Regolo a ‘Nuovo’: “Lei è devota sin dall’infanzia alla Madonna delle Grazie e la sua fede non mai venuta meno”.

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, un nuovo amore per Anna

Per questo motivo, angustiata dalla perdita di un figlio, andò a visitare Natuzza. Nella Tatangelo, Natuzza vide solo le pene dell’anima, “che alleviò prevedendo per lei una nuova maternità, come accadde l’anno seguente con la nascita di Andrea”. Il giornalista ha anche aggiunto a proposito della cantante che da cattolica avrebbe pagato con un prezzo troppo alto il suo amore per Gigi D’Alessio vissuto con molte ansie interiori. Sul portale ‘Oggi’ si legge che Anna Tatangelo sarebbe alla ricerca di un nuovo amore dopo la rottura della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Nelle ultime ore la Tatangelo ha pubblicato vari video sui suoi profili social in cui appare molto sensuale.

I balletti di Anna Tatangelo su Instagram e TikTok continuano a ottenere migliaia di visualizzazioni e mandano in delirio i follower.