Pepe nero nel bucato, l’effetto miracoloso sui vestiti

Il pepe nero è un perfetto rimedio casalingo, economico ed ecologico, per il lavaggio dei vestiti. Ridona loro luce e brillantezza che normalmente perdono con i lavaggi frequenti

Pepe nero nel bucato per ravvivare e proteggere i colori dei propri vestiti. Non una stregoneria o un’idea strampalata ma un vero trucco casalingo economico ed ecologico.

Aggiungere del pepe nero nel cestello della lavatrice insieme al classico detersivo aiuta a mantenere brillanti i colori dei vestiti. Questi, infatti, sottoposti a lavaggi frequenti tendono a sbiadirsi, a diventare opaci perdendo l’originale colore per il quale è stato acquistato.

È un problema questo soprattutto dei capi più scuri, i neri in particolare. Per via di questo fastioso problema molte volte i vestiti che tanto amiamo li mettiamo da parte e non li indossiamo più. La spezia che tutti abbiamo in casa ci viene incontro per ovviare a questa cosa.

Il pepe nero invece non fa altro che eliminare il detersivo in eccesso che ingrigisce i capi, ne rimuove i residui in eccesso e con la sua azione delicata ridona colore ai vestiti. È un vero e proprio detersivo biodegradabile, ad impatto zero diciamo, economico e che tutti abbiamo in dispensa.

Pepe nero nel bucato, i consigli per l’uso

Come fare dunque per usare il pepe nero nel bucato? Il procedimento è molto semplice ed immediato. Basta versare un cucchiaino delle spezia nel cestello della lavatrice insieme al detersivo.

Essenziale è impostare un programma che lavi a freddo o al massimo a temperature molto basse. Sono decisamente sconsigliate le alte temperature. L’azione della spezia non sarebbe efficace. Non serve fare nient’altro, basta solo attendere che il lavaggio termini. Alla fine i panni del bucato saranno come nuovi, non solo puliti ma anche brillanti e senza residui di pepe.

La spezia infatti non fa altro che eliminare i residui di sapone che restano “impigliati” tra le trame dei vestiti. Ha un’azione esfoliante per la schiuma prodotta dal sapone. Ecco che così che i capi avranno una nuova vita e una nuova luce, e sembreranno come nuovi.