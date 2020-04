L’esperto, Giulio Tarro, ha spiegato: “L’acqua salata è un grande antivirale, il Covid-19 può tornare ma in forma lieve”.

Il professor Giulio Filippo Tarro, famoso virologo, è intervenuto a Radio Marte: “Potremo andare al mare. Il caldo è un antivirale, come lo è anche il mare. Ci saranno senz’altro delle distanze e dei limiti da seguire per il buon senso e ci sarà la possibilità di usare le mascherine ma le migliori da usare al mare sono quelle per andare sott’acqua. Alla gente voglio dire che si potrà andare quest’anno in spiaggia: l’acqua salata è un grande antivirale. Lockdown? In Danimarca sono già tornati a scuola e in altre parti d’Europa sono già alla Fase 2. Il virus è lo stesso. C’è una ricerca israeliana sul Covid-19 che indica di isolare gli anziani e far circolare il virus tra i più giovani. Per me anche lo sport può riprendere, anche quelli di squadra possono riprendere tranquillamente”.

Tarro: “Il Coronavirus potrebbe ritornare in forma ridotta”

Si è parlato poi anche di un possibile ritorno del Coronavirus: “Per l’ipotesi che sparisca abbiamo l’esperienza della Sars, che scomparse alla fine della primavera. Potremmo trovarci nella stessa situazione”.

“Se vogliamo paragonarla a un’influenza stagionale – conclude Giulio Tarro – allora potrebbe tornare, ma sicuramente in forma ridotta perché la maggior parte delle persone avrà sviluppato gli anticorpi per questo virus”.