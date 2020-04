Dopo le deprecabili esternazioni offensive di Vittorio Feltri ai meridionali, giungono le tante risposte di vip originari del Sud. Tutte da veri signori.

Hanno fatto molto discutere le esternazioni di Vittorio Feltri, per nulla censurabili, che il direttore del quotidiano ‘Libero’ ha rilasciato in diretta televisiva. Parole, le sue, volte ad offendere le persone nate nel Meridione e rilasciate con una rabbia immotivata, senza alcuna giustificazione e con dei soli, superati pregiudizi a sorreggerle.

Sorprende che un giornalista dalla così lunga carriera si lasci andare a delle uscite che non stanno né in cielo né in terra. In molti si aspettano le scuse dello stesso Vittorio Feltri ed anche un intervento deciso da parte dell’Ordine dei Giornalisti, in quanto non c’è nemmeno rispetto della democrazia da parte di questo personaggio. E non a caso il signor Feltri ha anche ricevuto svariate denunce e querele per questo suo atteggiamento di odio. Fatto ancor più grave perché in un momento come quello attuale ci sarebbe bisogno di unità e di aiutarsi gli uni agli altri.

Vittorio Feltri meridionali, una brutta figura del giornalista: e fioccano le denunce

E probabilmente Feltri non avrà pensato a quanto professionisti originari del Meridione hanno salvato – o stanno provando a farlo – migliaia di vite ogni giorno. Anche nella sua Bergamo. Di querele il 76enne giornalista orobico ne ha ricevute almeno 3. Dal senatore Sandro Ruotolo assieme allo scrittore Maurizio De Giovanni, dal sindaco di Cinquefrondi (RC) e da un avvocato del Foro di Foggia. Per diversi reati, tra i quali istigazione all’odio, diffamazione e non solo. E sulla vicenda è intervenuto anche un personaggio famoso. Si tratta di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano si unisce al coro di vip del Sud che condannano l’atteggiamento dell’anziano giornalista.

Risposta dura ma di classe di Gigi D’Alessio