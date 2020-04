Stampa in fermento: Riccardo Cucchi contro Feltri. Il giornalista della Rai stanco dei continui attacchi a Napoli e al Sud da parte del “collega”

Le fiammate che in questi giorni sono partite contro Napoli e campani per le parole del governatore Vincenzo De Luca hanno scosso anche un professionista serio e saggio come Riccardo Cucchi. Il suo stile da vecchia guardia Rai, sobrio, mai sopra le righe, gli hanno concesso stima ad ogni latitudine del paese. Tuttavia, a volte anche i calmi perdono la pazienza. Così, Cucchi, che napoletano non è e questo avvalora il suo gesto, non ce l’ha fatta ed è sceso in campo a difesa dei partenopei: “Ci ho pensato molto prima di scriverlo. Molto. Ma sono esasperato da tanto inutile rancore. La libertà di opinione è sacra e lui è un direttore. Io, solo un giornalista che ha cercato di fare il suo lavoro onestamente. Bene o male, non lo so. Ma Feltri mi ha stancato. Davvero”.

Stampa in fermento, Cucchi a Feltri: Basta con Napoli!

Tanti interrogativi e dichiarazioni si sono accavallate sul social sotto il post del giornalista della Rai. “l direttore di un giornale, che tra l’altro riceve finanziamenti pubblici, dilettandosi a lanciare editoriali colmi di odio, agisce nei limiti Costituzionali, o è “solo” un pessimo esempio?”. E ancora: “La libertà di opinione non ha nulla a che vedere con la libertà di delirio“. “Una radiazione sarebbe più che auspicabile”. “Ha stancato tutti”.

Non è una semplice opinione la sua:è la voglia continua di Montare diatribe sociali e scontro nord/sud . Cucchi ha scatenato tante reazioni, giuste, legittime. Gli attacchi da quel giornale e da quella persona ad un popolo sono costanti e assai lontani dal giornalismo.