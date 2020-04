E’ guerra: il giornalista Ruotolo e lo scrittore De Giovanni lo denunciano

E’ guerra aperta a Vittorio Feltri. Dopo le affermazioni contro il Sud il giornalista e senatore Sandro Ruotolo passa alla denuncia insieme a De Giovanni

“Perchè mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi?”. Nei confronti dei cittadini del Meridione ha poi affermato che “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori“. Queste le ultime di una lunga serie di dichiarazioni pubbliche di Vittorio Feltri contro il Meridione. Una serie di offese, aggravate anche dal momento in cui il paese dovrebbe essere unito. Feltri ha ricevuto tanti attacchi, anche autorevoli. Tuttavia continua ad essere invitato nei programmi televisivi e prosegue il suo score di vergognose dichiarazioni. Da poche ore è arrivato anche un atto ufficiale da parte del suo “collega” nonchè senatore Sandro Ruotolo e dello scrittore Maurizio De Giovanni. Mi sono sentito a telefono con lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, mio amico. Anche lui come il sottoscritto era rimasto basito per le dichiarazioni in televisione di ieri sera di Vittorio Feltri contro noi meridionali. Ci siamo consultati con l’avvocato Francesco Barra Caracciolo e abbiamo deciso di promuovere ogni azione giudiziaria sia in sede civile che penale nei confronti del direttore di Libero”.

Leggi anche > Il segreto del Sud per limitare il contagio

E’ guerra a Vittorio Feltri: il precedente e i riferimenti di legge

I due si vogliono appellare alla legge Mancino n. 122/1993 che punisce le manifestazioni di odio anche verbale nei confronti delle persone . Inoltre contro Feltri si farà riferimento ai due fondamentali articoli della Costituzione: l’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” e l’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” quale che sia la Regione o zona geografica d’Italia in cui essi vivono. Inoltre Sandro Ruotolo ha ricordato che da giornalista aveva già chiesto la sua radiazione dall’albo dei giornalisti all’Ordine della Lombardia.

Leggi anche > Riccardo Cucchi attacca Feltri

Purtroppo non ha avuto alcuna risposta. Inoltre, l’attuale senatore con Paolo Borrometi aveva lanciato una petizione su chance.org. Riuscirono a raccogliere l’adesione di 100mila persone.