Madre da un monitor vede donna seduta che fissa i suoi figli: corre da loro e scopre l’incredibile – FOTO

Leila Livingston, una donna del Nord Carolina, attraverso il baby monitor ha notato che una donna sedeva sul divano del suo soggiorno e guardava i suoi figli: corsa subito a controllare quella presenza era svanita. Guardando più attentamente le immagini la scoperta.

Una storia che finita sul web è divenuta virale quella di Leila Livingston, una madre del Nord Carolina (USA). A rendere noto il curioso accadimento lei stessa, attraverso il proprio profilo Facebook. La donna ha deciso di condividere con la rete la sua shoccante esperienza che l’ha vista protagonista insieme ai suoi figli ed il baby monitor della sua abitazione.

Nello specifico è accaduto che Leila si trovava nella propria camera da letto mentre i suoi piccoli in soggiorno. Attraverso lo schermo del dispositivo di controllo, d’un tratto avrebbe visto una misteriosa donna seduta sul divano che fissava i suoi figli. Raggelata dall’immagine, sarebbe immediatamente corsa per vedere cosa stesse accadendo. Giunta in soggiorno quella misteriosa figura non c’era più ed i bambini stavano tranquillamente guardando la televisione. Riesaminando attentamente il video, Leila avrebbe fatto la “paranormale” scoperta.

Il suo racconto è divenuto virale, ricevendo numerosi commenti e ben oltre 30mila condivisioni. Il popolo del web ha ribattezzato l’accaduto come la storia de “la signora fantasma” ed ha attirato l’attenzione di numerosi seguaci del mistero.

Leggi anche —> Belen Rodriguez De Martino | “Io lasciata con un messaggio Whatsapp”

Leggi anche —> Nota conduttrice multata dalle forze dell’ordine: il duro sfogo sui social

Guarda nel baby monitor e vede una donna seduta sul divano che osserva i suoi figli, poi scopre l’errore

Arriva da oltre Oceano la storia ribattezzata dal web come quella de “la signora fantasma“. A renderla nota la stessa protagonista della vicenda, Leila Livingston. Quest’ultima madre di tre figli ha deciso di condividere un bizzarro episodio verificatosi nella sua abitazione. Tramite un post di Facebook la giovane madre ha raccontato quanto accaduto.

Leila riferisce che era in procinto di uscire con il marito per cena. Ciò, spiega, richiedeva una fase di preparazione, ossia scelta dell’abito, truccarsi e via discorrendo. Cose che quando si hanno tre figli piccoli sono difficili da fare in totale tranquillità. Avrebbe, dunque, deciso di portare i bambini in soggiorno e fargli vedere in tv il Re Leone, cartone animato che al momento, ha riferito la giovane madre, pare catturare completamente la loro attenzione. Siccome sarebbe dovuta salire al piano di sopra per sistemarsi, avrebbe acceso la telecamera del baby monitor in modo da non perdere di vista i piccoli.

D’un tratto, però, l’assurdo. Lanciando uno sguardo al suo iPad, Leila avrebbe visto una donna seduta sul divano che fissava i suoi figli, i quali non sembravano per nulla impensieriti. Le istessa riferisce che a quella vista il suo cuore è come se si fosse fermato. Raccolte le forze e senza perdere neanche un istante, la giovane madre sarebbe corsa a controllare. Giunta in soggiorno, però non c’era nessuno.

Il pensiero di Leila la conduce ad una conclusione poco razionale, ossia che si era trattato di un fantasma. Per capirne di più la donna sarebbe corsa al piano superiore della sua abitazione ed ha ripreso il tablet: la strana presenza era ancora lì. Leila decise allora di chiamare sua madre, ma mentre il telefono squillava la donna non c’era più.

Osservando nuovamente le immagini, Leila avrebbe capito cosa era accaduto. Nulla di paranormale. In sostanza il suo iPad era passato da una visualizzazione live del baby monitor ad una clip registrata qualche tempo prima. Era lei stessa quella donna che credeva fosse un fantasma. L’episodio è divenuto virale ed in molti si sono soffermati sulla pagina della donna facendole notare un curioso particolare. Quella donna sul divano, come si vede dal frame pubblicato su Facebook, pare sia abbracciata da un bambino.

Mistero risolto, o quasi. In casa Livingston spesso si verificano strani accadimenti come ad esempio porte che si aprono da sole e cassetti in disordine. Tutti eventi che a ben pensare non troverebbero una logica spiegazione.

Leggi anche —> Pupo rivela: “Ne ero dipendente, non potevo farne a meno”

Y’all. This is the scariest thing I’ve ever experienced in my life. I was getting ready to go out with my husband. That… Gepostet von Leila Livingston am Freitag, 15. November 2019

La giovane madre del Nord Carolina ha voluto condividere questa esperienza con il web, ed il suo post è divenuto virale. Ha ricevuto, infatti, oltre 30mila condivisioni.