Come tutti sanno, la coppia Belen Rodriguez De Martino non è sempre andata d’accordo. Ed ora esce fuori questo aneddoto tra i due.

Il rapporto Belen Rodriguez De Martino va a gonfie vele. Da febbraio del 2019 i due sono tornati insieme (ma probabilmente il ritorno di fiamma risale anche a qualche mese prima). Galeotto fu quel famoso bacio in aeroporto alla partenza di lei in Argentina. Però lei a volte ha fatto riemergere un aspetto che riguarda il passato.

Ed in particolare la loro prima volta insieme. La coppia si legò nel 2013 e diede anche alla luce il piccolo Santiago. Poi però il loro fugace matrimonio terminò nel 2015. Ma proprio in nome di loro figlio i rapporti sono sempre rimasti molto buoni, anche quando entrambi avevano partner diversi con i quali si vedevano. E Belen Rodriguez, a proposito di Stefano De Martino, fa sapere che nel 2015 lui la lasciò attraverso un messaggio inviatole su Whatsapp.

Belen Rodriguez De Martino, entrambi alla fine hanno compiuto degli sbagli in passato

Un retroscena amaro, ammesso in diverse interviste del passato, che a lei evidentemente deve ancora fare male. Come ogni ricordo spiacevole. Ed è un qualcosa che l’ha resta molto triste per almeno 3 anni, quando comunque, nonostante Santiago, c’era un certo distacco. Ma lui si è pentito presto della cosa, e lei non lo ha mai colpevolizzato. Ammettendo al contempo di avere commesso allo stesso modo degli errori.

Visualizza questo post su Instagram 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Apr 2020 alle ore 12:19 PDT

Adesso infine è tutto a posto, ed ora i loro tantissimi fans aspettano le prossime mosse. Ovvero un nuovo matrimonio ed un altro bebé.

