Justine Mattera | scatto da capogiro | è tutto slacciato | FOTO

Esagerazione pazzesca quella di Justine Mattera, che sul suo profilo Instagram si svela tutta agli occhi dei suoi tanti followers.

La bella Justine Mattera cerca di sopportare la reclusione forzata a casa per via della quarantena con degli scatti sensuali. Sia degli scorsi mesi che dei giorni d’oggi.

In particolare la 48enne italo-statunitense ama farsi vedere nelle sue sessioni in bici o durante le maratone. Due sport che lei pratica a livello praticamente da professionista. L’ex moglie di Paolo Limiti – sposata oggi con il manager Fabrizio Cassata, dal quale ha avuto due figli (Vincent e Vivienne Rosenati rispettivamente nel 2008 e nel 2009) – questa volta però sembra proprio avere esagerato. Infatti in uno dei suoi post più recenti vediamo la Mattera in una posa molto sensuale, mentre tutto quello che indossa e che la copre è sul punto di cadere.

Justine Mattera, ennesima foto da fare girare la testa

Purtroppo però lo scatto non fa in tempo ad immortalare la definitiva vittoria della forza di gravità sui suoi vestiti. Ma si intravedono comunque le generose forme di Justine. Che per questo scatto ha ricevuto una pletora di complimenti. Certo è però che molte volte questa sua propensione ad esibirsi le causa anche non poche critiche. Alcuni utenti infatti le ricordano che non è più una ragazzina e che ormai i suoi figli sono grandi abbastanza da potere avere dei problemi, se la loro mamma si mostra in certi atteggiamenti.

Lei però non se ne è mai curata, perseverando nel suo comportamento. La soubrette si diverte così.

