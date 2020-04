Sul suo profilo Instagram, Stefano De Martino ha fatto sapere di essere andato via da Milano per tornare nella sua Napoli, lasciando da sola Belen Rodriguez.

Mossa a sorpresa da parte di Stefano De Martino, che su Instagram attraverso una storia ha dato una notizia inattesa. E che aveva finito con il creare scompiglio e preoccupazione tra i suoi followers e quelli di Belen Rodriguez, con la quale è tornata insieme da oltre un anno.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | poco vestita e solo dalla cintola in su | FOTO

Il 30enne ballerino, coreografo e conduttore televisivo originario di Torre Annunziata ha fatto sapere di avere lasciato Belen a Milano per andarsene dalle parti di Napoli. Ma per fortuna non c’è alcuna rottura sentimentale né nessun litigio di sorta alla base di tutto ciò. Semplicemente Stefano De Martino tornerà di nuovo in televisione il mese prossimo, con ‘Made in Sud’. Il programma che lo ha definitivamente consacrato come conduttore tv. La trasmissione comica va in onda dagli studi Rai di Napoli.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez De Martino | “Io lasciata con un messaggio Whatsapp”

Stefano De Martino, Belen sola a Milano perché lui deve lavorare a Napoli

Ed è quindi per questo motivo che De Martino ha raggiunto la sua terra di origine. “Continuerò qui la quarantena e nel frattempo mi concentrerò sulla preparazione dello show”. Per il resto va tutto a meraviglia tra lui e Belen, per la gioia soprattutto del loro figlio Santiago. E Stefano non dimentica anche tutti coloro che sono costretti a restare a casa da due mesi per via della quarantena, conseguenza dell’epidemia in atto.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli | i consigli da censura su cosa fare nella Fase 2 | FOTO

“Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Perché io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. E oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale