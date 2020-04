Scuola, la proposta delle mamme per il ritorno nei banchi

La proposta delle mamme alle istituzioni per le quinte elementari e le terze medie. “I bambini hanno diritti ed emozioni”

Le mamme portatrici di una proposta alle istituzioni per tutelare i loro bambini. Arriva da Napoli l’idea, due mamme di bambini delle scuole Quarati e De Amicis. I loro bambini, Benedetta e Edoardo, frequentano la quinta elementare. Le donne propongono di far tornare a scuola i bambini delle classi quinta elementare e terza media anche per un solo giorno. Il tutto per accendere emozioni nei piccoli. La sensibilità dei bambini può produrre emozioni positive anche per un solo giorno secondo le mamme, ed ecco la proposta avanzata. L’idea è diventata poi virale sui social. Le donne hanno lanciato l’hastag # unultimogiornodiscuola. Tante mamme l’hanno condivisa. “Non tornare a scuola – dicono – è come non portare a termine il progetto in cui hai investito anni e anni di studio e di rapporti umani. E se non chiudi un progetto, quello seguente parte male” afferma Valeria Prestisimone, madre di Benedetta.

Proposta delle mamme, la motivazione

Ora la parola passa alle istituzioni a partire dal ministro Lucia Azzolina per finire poi al Ministero dell’Istruzione e al Governo. Ci sono sempre la sicurezza sanitaria e contagi da tenere sotto controllo. Però la questione può essere vagliata. “Noi come madri di bambini di 10 anni che quest’anno terminano la scuola elementare chiediamo con forza un ultimo giorno di scuola.

Ci insegnano che per lasciare andare via veramente le cose bisogna salutarle“. Un chiaro riferimento delle mamme alla possibilità di chiudere con un saluto e in maniera serena un ciclo per dei bambini che sono stati costretti a farlo in maniera brusca.