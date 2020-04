Bonus 600 euro: nuovi orari per domande e pagamenti

Novità in vista per il Bonus di 600 euro previsto per autonomi e partite IVA. A cambiare, sono gli orari in cui effettuare le richieste ed i pagamenti

I tanto chiacchierati Bonus di 600 euro che dovrebbero diventare 800, portano altre novità per i richiedenti. L’Inps fa sapere che ci saranno degli orari specifici per inviare le domande dei prossimi due mesi. Probabilmente si vuole evitare il blocco del sito e scaglionare le domande. Resta anche in ballo la possibilità di replicare la domanda per chi l’avesse già inoltrata nel mese precedente, con un semplice click. Delle differenze ci saranno anche per i pagamenti. Verrà inserita una sezione modifica per le novità riguardanti i pagamenti.

Intanto, sono stati resi noti ufficialmente i dati che fanno riferimento allo scorso 27 aprile. Fino a tale data, l’Inps ha ricevuto 4.740.000 domande di Indennità con Bonus di 600 euro. Ed ecco le percentuali delle varie categorie di lavoratori che hanno richiesto questo tipo di aiuto:

Liberi Professionisti e CoCoCo 17%

Autonomi (Commercianti, Artigiani) 60%

Turismo 9%

Agricoli 13%

Spettacolo 1%

Bonus 600 euro, ecco le novità

Gli orari indicati allora dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, riguardano i giorni che vanno dal lunedì al venerdì, mentre è da ritenersi ad accesso libero, il giorno sabato, così come per la domenica. Gli orari: dalle 08:00 alle 13:00 accessi disponibili solo per patronati e intermediari abilitati; dalle 13:00 alle 08:00 accessi disponibili per i cittadini. Per quanto riguarda invece la nuova area “MODIFICA”, della zona interessata ai pagamenti, ecco come farne uso: dopo aver effattuato l’accesso tramite PIN alla propria domanda “Indennità 600 euro”, selezioniamo la sezione “Esiti”.

In questo modo gli utenti se lo ritenessero necessario, potranno effettuare la rettifica dell’IBAN oppure cambiare la modalità di pagamento rispetto a quanto indicato in precedenza.