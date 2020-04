Elisabetta Canalis in bikini sui social. I suoi fan in tilt

Elisabetta Canalis sfoggia il suo ultimo outfit: bikini leopardato e addominali. Ironizza poi sull’efficacia del treppiede ring

Nostalgia della sua terra? L’estate si avvicina? Sta sognando il bellissimo mare della Sardegna? Sono molte le domande che i followers di Elisabetta Canalis si pongono dopo l’ultima foto postata su Instagram. L’ex velina ancora una volta sfoggia il suo fisico strepitoso, lasciando tutti i suoi fan senza fiato. “Il treppiede con la ring light fa miracoli”, è proprio così?

Elisabetta Canalis e il suo animo leopardato

La quarantena non ha cambiato di molto la vita della Canalis. Continua i suoi shooting fotografici e le sue lezioni sportive, ma ovviamente online. Inoltre ha un nuovo alleato per mantenere il suo fisico, cioè il treppiede ring che a quanto pare la aiuta per l’attività fisica. Nella sua ultima foto la donna sfoggia un bikini leopardato e i risultati fisici avuti grazie all’attrezzo. Ma i suoi fan non la pensano esattamente così. “Seee…io ce l” ho …ma Qualcosa mi dice che non sarebbe così…” scherza l’attrice Mariapia Calzone.

Per la Canalis il tempo sembra essersi fermato ai tempi di Striscia la notizia. La donna è sempre più bella. Nella sua vita non manca di certo l’attività fisica o una buona alimentazione, ma madre natura ha privilegiato sicuramente Elisabetta con il dono della bellezza naturale, che di certo non le manca. E i suoi fan lo sanno e la adorano.