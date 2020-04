Elettra Lamborghini abbassa i pantaloni. Il web impazzisce

Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera, è una delle più attive sui social durante la quarantena. Con i suoi post manda in tilt il web

Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera, dopo aver partecipato al festival di Sanremo 2020 con la canzone “Musica, resto scompare”, è una delle cantanti più apprezzate di questi ultimi tempi. Dopo febbraio Elettra sarebbe dovuta partire con una serie di concerti e impegni che inevitabilmente sono stati cancellati per via di questa emergenza da Coronavirus. Stando in casa, la cantante di dedica alla parte social e ogni giorno posta foto e video davvero sconvolgenti. La ricca ereditiera nei giorni scorsi ad esempio ha pubblicato un video con il quale ha mostrato a tutti i suoi pearcing nascosti.

Elettra Lamborghini, piercing e tatuaggi leopardati

Elettra è piena di piercing e tatuaggi leopardati che mostra senza troppi scrupoli. A proposito di pearcing ha voluto riaprire, dopo tanto tempo, il buco del septum al naso ed anche il buchetto sulla narice. Inoltre, in questo giorni di lockdown la cantante ha deciso di riapplicare i microdermal sul fondoschiena e mostrare il risultato finale proprio tra le sue Stories di Instagram.

Proprio su Instagram è apparsa in questi giorni una foto dove la ricca ereditiera appare senza pantaloni ed in perizoma, mostrando a tutti i suoi pearcing nascosti stuzzicando in questo modo i suoi followers. Insomma, non c’è che dire sul fatto che la Lamborghini riesce sempre e comunque a trovare il modo per far parlare di se e catturare l’attenzione. I commenti dei suoi fan sono veramente provocanti, certamente in linea con i suoi post.