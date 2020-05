Arriva dal Chinese Pla General Hospital di Pechino uno studio in cui viene indicata la data esatta della fine della epidemia in Italia.

Secondo il team di esperti di Pechino la fine della epidemia in Italia ci sarà ai primi di agosto, precisamente intorno al 6. I ricercatori cinesi ipotizzano che gli allentamenti che il nostro paese ha avuto con l’inizio della fase due porta con sé il rischio di una nuova ondata di contagi, in particolare gli studiosi prevederebbero tra ile 116.114 e 274.378 casi. Quando la ricerca è stata pubblicata l’Italia era al secondo posto, dopo gli Stati Uniti, per il numero di decessi e addirittura al poco invidiabile terzo posto per le infezioni. Per mappare da tendenza della diffusione della epidemia i ricercatori hanno usato i dati del database della John Hopkins fino al 2 aprile lavorando su un modello matematico standard che è conosciuto come modello suscettibile di infezione (Sir), in questo modo si possono tenere sotto controllo gli effetti delle diverse misure di prevenzione dai vari paesi del mondo.

L’esperienza cinese per l’epidemia

A Hunan, ci sono stati 3369 con la fine della pandemia dopo il 3 marzo mentre in Italia i casi sarebbero stati di diverse centinaia di migliaia e una possibile uscita dal tunnel nei primi di agosto. Questa grande differenza, secondo i ricercatori, sarebbe dovuta al fatto che l’Italia non avrebbe messo in atto misure di prevenzione in tempo. Infatti il modello Sir avrebbe dimostrato che proprio grazie alla capacità di intervenire in anticipo avrebbe ridotto i casi di contagio da Covid 19 nella provincia cinese.

Infatti spiegano gli esperti che proprio dall’esperienza cinese si è capito che per contenere la diffusione del Covid 19 è necessario mettere in atto diverse misure di controllo come la diagnosi precoce e l’isolamento di persone che abbiano mostrato sintomi di contagio, le limitazioni dei movimenti dei cittadini, il monitoraggio medico e gli screening sia in entrata che in uscita.