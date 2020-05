Per quali misure è necessario l’Isee L’Isee dovrebbe essere necessario anche quest’anno (il condizionale è d’obbligo in attesa del decreto “di aprile”) per presentare almeno due domande: quella per ottenere il reddito di emergenza (Rem), cioè l’assegno di un importo tra 400 e 800 euro al mese, che potrà essere rischiesto da maggio a luglio da parte dei nuclei famigliari che hanno un Isee ammontante al massimo a 15mila euro; il nuovo reddito di cittadinanza (RdC) che potrà invece essere richiesto tra il 1° luglio al 30 ottobre, per chi ha un Isee tra i 9.360 euro e i 10mila euro.

Il reddito di emergenza è stato introdotto per colmare il vuoto di misure a favore di coloro i quali non hanno beneficiato di alcun aiuto in questo momento, anche integrando eventualmente il reddito di cittadinanza in ipotesi.

Un altro bonus nuovo, che potrebbe essere introdotto per sostenere l’economia nostrana, di cui si scrive molto sui principali quotidiani in questi giorni, è quello per le “vacanze” o il “turismo”.