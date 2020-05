Non solo coronavirus. Scoperta una nuova malattia, identificato il gene che ne è la causa, se sottoposto a mutazione. Quali sono gli effetti

Per la prima volta dopo due mesi, il coronavirus viene messo da parte. Perché si sa il Covid19 non è l’unica malattia esistente al mondo. Ed oggi il mondo scientifico festeggia un nuovo traguardo: la scoperta di una nuova malattia rara, di cui si attestano solo sette casi al mondo. Deriva dalla mutazione di un gene ed è caratterizzata da un grave difetto del metabolismo. “Si tratta di una patologia congenita a trasmissione ereditaria autosomica recessiva – dicono i ricercatori che l’hanno scoperta – vuol dire che entrambi i genitori sono portatori sani del gene mutato che per manifestarsi come patologia – spiegano – dev’essere presente in duplice copia nel bambino, cioè dev’essere trasmesso sia dalla mamma che dal papà”.

La scoperta del 2020

Una nuova scoperta del 2020. Gli scienziati parlano per la prima volta della nuova malattia, tra l’altro molto rara. A oggi sono noti solamente sette casi accertati in tutto il mondo, appartenenti a quattro distinte famiglie. Gli scienziati se ne sono accorti grazie a uno studio multicentrico, pubblicato sulla rivista Brain, portato avanti dal laboratorio di genetica medica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, insieme al Policlinico universitario di Messina e a istituti statunitensi (Pennsylvania, Minnesota, California) europei (Germania, Danimarca, Finlandia) ed extraeuropei (Egitto). Il gene in questione si chiama Galnt2 ed è a lui che la patologia deve il nome: Galnt2-congenital disorder of glycosylation (Galnt2-Cdg). Gli effetti sono vari tra cui un ritardo globale dello sviluppo del bambino, anomalie cerebrali, epilessia, deficit del linguaggio, tratti autistici, disabilità intellettiva e riduzione dei livelli di colesterolo Hdl. Per ora la cura è inesistente, visto che la malattia è stata appena scoperta.

Per adesso non ci è dato sapere molto. Anche se già solo aver trovato la causa è un gran passo avanti.