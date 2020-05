Codacons contro Fedez per la raccolta fondi. Cos’è successo

Codacons denuncia Fedez. Il rapper è stato accusato di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza. “Omicidio no?” Ironizza il cantante

Tempi duri per Fedez, il rapper italiano e marito di Chiara Ferragni. Il Codacons ha depositato la denuncia alla Procura di Roma. Un lunghissimo esposto dove si elencano gli illeciti che il cantante avrebbe commesso contro l’associazione dei consumatori e il suo presidente Carlo Rienzi. Tra i peccati commessi saltano all’occhio: reati di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati. Insomma non sarà proprio una passeggiata. Fedez ha replicato con dei video sui propri profili social dichiarandosi basito: “Non è una guerra fra me e il Codacons, si sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su Gofundme – afferma – forse non sanno che è la piattaforma più usata al mondo per le raccolte”. E poi ironizza su un acquisto online: “Perché non propongono il 41bis? E perché non mi accusano anche di omicidio?”.

Codacons vs Fedez, chi vincerà

E’ iniziata una guerra tra il Codacons e Fedez. La battaglia cominciò a marzo quando il Codacons denunciò le commissioni “ingannevoli” applicate dalla piattaforma Gofundme usata dalla coppia Fedez-Ferragni e da Salvo Sottile per le loro raccolte fondi in favore della sanità italiana. Rivolgendosi al presidente Rienzi, il rapper ha replicato con diverse storie su Instagram. E molti fan del cantante lo hanno seguito ed ora sono stati denunciati anche loro.

Contro gli stessi soggetti il Codacons sta completando anche la dovuta azione risarcitoria in sede civile. Sembra un evento assurdo ma è quello che sta realmente succedendo al rapper e ai suoi follower. Chi vincerà?