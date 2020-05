In questi giorni in cui il lockdown non è stato ancora definitivamente lasciato alle spalle sono molti i vip che riescono a tenere compagnia ai propri fan dalle pagine social, una fra le più attive è certamente la bellissima Francesca Cipriani.

Dalla sua pagina Instagram il noto personaggio televisivo, Francesca Cipriani, non perde occasione per colpire e lasciare a bocca aperta i suoi tantissimi follower, in questo caso pubblicando uno scatto capace di lasciare tutti a bocca aperta. L’affascinante Francesca Cipriani infatti non ha mai abbandonato il suo pubblico che la segue con amore e ammirazione regalando post, riflessioni e soprattutto video e foto in cui tutta la sua bellezza, legata soprattutto alle sue famose e generose forme, non può che esplodere.

LEGGI ANCHE -> Terapia ormonale per il cancro alla prostata curerebbe gli uomini dal Coronavirus

La foto di Francesca Cipriani

Anche in questo caso la Cipriani non si smentisce lasciando ancora una volta i suoi fan senza parole pubblicando uno scatto mozzafiato in cui si mostra senza veli distesa su un meraviglioso campo fiorito, circondata di margherite. “Immersa nella natura“, come la stessa Cipriani ha scritto tra gli hashtag che ha inserito nel post. La foto è davvero capace di spezzare il fiato dei tantissimi fan che la seguono anche su Instagram, Francesca Cipriani ritratta senza intimo che con una mano regge una piccola margherita mentre con l’altra tenta di coprire le sue abbondanti forme. Il testo della didascalia che descrive la foto recita: “M’ama, non m’ama, m’ama…Oggi mi sono presa una pausa nella natura, dove tutto ha inizio…” con l’aggiunta di hashtag tra cui anche l’evocativo #iwanttobreakfree.

LEGGI ANCHE -> Freddie Mercury, la straziante reazione quando scoprì di avere l’AIDS

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il post Instagram condiviso da Francesca Cipriani in pochissimo tempo ha superato la quota dei 32 mila like con oltre mille commenti da parte dei suoi più affezionati follower che hanno espresso tutta la loro gioia di fronte ad un simile scatto: “Sei il più bel fiore nel prato”, oppure “tu sei madre natura”.