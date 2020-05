Justine Mattera manda i fan in visibilio: la showgirl fa impazzire i social con una foto in lingerie.

Justine Mattera continua a pubblicare contenuti scottanti sul suo account Instagram. La bella soubrette italo-americana ama condividere con i fan scatti provocanti con il suo corpo e le sue curve in primissimo piano. Nonostante i 49 anni, il suo fisico non ha niente da invidiare a moltissime ventenni: il suo corpo resta pienamente tonico ed atletico. Qualche giorno fa, Justine ha regalato l’ennesima fotografia ad alto contenuto di sensualità.

LEGGI ANCHE –> Ines Trocchia, la didascalia non serve: curve da sballo – FOTO

Justine Mattera: scatto in lingerie

Justine Mattera è nata a New York e si è trasferita in Italia dal lontano 1994 mettendosi in evidenza fin da subito nel mondo dello spettacolo. La soubrette ha un profilo social che vanta più di 412mila followers che vengono incantati quasi tutti i giorni dai suoi scatti sensuali e bollenti. Qualche giorno fa la Mattera ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero alquanto provocante in lingerie. Lo scatto, decisamente intrigante, lascia pochissimo spazio all’immaginazione dei suoi fan. Il post è accompagnato da una fase dal grande significato: “Il diritto di essere meravigliosamente diversa. A qualsiasi età”. I suoi ‘seguaci’ hanno apprezzato sia la foto scottante che il messaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Commissario Montalbano, Luca Zingaretti: carriera, età, moglie e figli del presentatore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



La scelta del contenuto del post non è casuale: Justine ha voluto dispensare un consiglio a tutte le donne nel giorno del suo 49esimo compleanno.