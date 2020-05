Gianluigi Nuzzi smaschera Alda D’Eusanio. Cosa è successo

Gianluigi Nuzzi contro Alda D’Eusanio: “Volevi fare la furbetta, siamo stufi di te”. Dopo instagram la discussione è continuata a Live non è la D’urso

Brutto colpo per Alda D’Eusanio. Gianluigi Nuzzi ha smascherato la vip non solo su Instagram ma anche durante il programma Live non è la D’Urso. “Quando noi personaggi pubblici commettiamo un errore dobbiamo pagare come gli altri, stare zitti e scusarci – spiega Nuzzi in trasmissione – Ci sarebbero dei verbali e delle persone che hanno visto la signora D’Eusanio senza mascherina. – continua – Se uno sbaglia è giusto prendere la multa. Non è possibile che la mascherina si sia rotta nel momento in cui la Guardia di Finanza è entrata nel bar”.

Gianluigi Nuzzi smaschera Alda D’Eusanio

Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha messo in discussione l’azione di Alda D’Eusanio. La donna è stata multata dai militari della Guardia di Finanza di 400 euro mentre era in un bar a Roma a causa di una presunta mascherina rotta. “Doveva tornare a casa e non dire lei non sa chi sono io. – afferma Nuzzi – Volevi fare la furbetta dicendo di conoscere nomi di alti ufficiali della Guardia di Finanza, Siamo stufi di te”. Il conduttore di Quarto Grado aveva già postato una foto al riguardo su Instagram, scrivendo: “I finanzieri interrogano il gestore del locale e i dipendenti: tutti confermano che la mascherina non era rotta, che la D’Eusanio l’ha regolarmente indossata dopo le prime contestazioni – riporta il verbale – e che l’avrebbe rotta fuori dal locale prima di girare il video dove fa la vittima. Fosse così… che vergogna!!!!“.

La D’Eusanio non ci sta e contrattacca: “Ho il video, non ne voglio più parlare, ora partono solo le denunce”.