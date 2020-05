La bufala di Alfio, ragazzo calabrese che ha messo incinta la sua fidanzata, la madre e la sorella di lei, è divetata virale. Una fake news con i fiocchi

La prima a diffondere la notizia fu la simpaticissima Luciana Littizzetto ai microfoni di Vic a Radio Deejay. L’attrice comica raccontò infatti la storia di tale Alfio, giovane virgulto della Calabria, alle prese con un impiccio non da poco. Il ragazzo, appena 23enne, sarebbe rimasto basito e preoccupato nell’apprendere la notizia di aver messo incinta la fidanzata di appena 19 anni. In allarme per la situazione di certo non voluta, avrebbe cercato conforto e parole di sostegno dalla suocera, raccontandole anche che si sarebbe astenuto da fare sesso con la figlia per paura di nuocerle. Un abbraccio, una carezza, un sospiro in più e i bollenti spiriti sarebbero scattati anche fra loro due. I guai per il povero Alfio però sarebbero aumentati poichè anche la donna sarebbe rimasta successivamente incinta di lui.

Il copione si ripete una terza volta. Alfio, ormai incastrato da una situazione da cui non sa più come uscire, si getta disperatamente tra le braccia della sorellina della sua fidanzata di soli 17 anni in cerca di qualcuno che possa capirlo. Sicuramente il giovane rappresenta un campione di fertilità riuscendo a mettere incinta pure questa ragazza.

Bufala di Alfio: ci sono cascati tutti

Sembra quasi una barzelletta o la sceneggiatura di un film di serie B o di una telenovela di quarto ordine. Per molto tempo questa notizia è rimbalzata tra radio, tv e giornali nazionali. In realtà si tratta di una bufala bella e buona (e per fortuna, diciamo noi!)

Ci sono cascati in molti però, da Il Mattino, Libero Quotiano e Leggo. La storia è diventata virale ed ogni volta si impreziosiva di particolari diversi che ne hanno minato la credibilità. Una volta entrava in scena anche una zia, spesso cambiavano nomi ed età dei protagonisti… tutti campanelli d’allarme che ci fanno molto riflettere.

Che sia un aneddoto ispirato da un fatto reale non è dato saperlo. Certo è che non vorremmo mai trovarci nei panni del latin lover Alfio.

