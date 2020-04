Amore, i segnai che dimostrano che qualcosa non va

Attenzione a situazioni e atteggiamenti del partner che dimostrano che la relazione è in crisi e che forse sarebbe meglio dire basta

Sei nel pieno della tua relazione d’amore ma senti che c’è qualcosa che non va? Non ti senti perfettamente in equilibrio e senti che piano piano lo stato d’animo si sta distruggendo? Forse vuol dire che il rapporto non è sano. Significa che la relazione non è florida ma forse logora tanto da risultare nociva e dannosa.

Ci sono alcuni segnali di allarme che spesso aiutano a capire che è arrivato il momento di dire basta con questo amore ed iniziare da capo.

Gli sbalzi d’umore sono uno dei primi campanelli d’allarme che parlano chiaramente di una relazione che mostra sofferenza. Se si è nervosi e ci si urla contro, il rapporto diventa dannoso. Tutto questo è il sintomo di frustrazioni personali che vengono scaricate sul partner. Attenzione anche ai vuoti che vengono creati intorno. Se il partner esclude l’altro in tante le diverse situazioni c’è da preoccuparsi. Se i contatti con i suoi amici e la famiglia sono pochi e sempre più rari è il chiaro segno non solo di un’esclusione ma anche di un isolamento del partner per avere il pieno controllo.

E poi arriva la gelosia, quella ossessiva e dilaniante. Questo tipo di gelosia non è affatto costruttiva, soprattutto se si dimostra verso qualsiasi altra persona, anche della famiglia, degli amici e del lavoro. È un altro chiaro segno di possessività.

Se poi la presenza dell’altro provoca ansia, tensione e fastidio la situazione si aggrava maggiormente. Si crea una routine forzata nella quale limitare le proprie azioni per “compiacere” l’altro diventa il mood.

Amore, attenzione a quando il partner sminuisce l’altro

Se il partner in una storia d’amore cerca costantemente di sminuire l’altro la relazione non è per nulla sana. Se non c’è apprezzamento reciproco e considerazione per quello che si fa. Se si azionano comportamenti che annullano la persona per invece “celebrare” l’altro la situazione è davvero allo stremo. Vivere in coppia significa anche apprezzarsi l’uno l’altro, prendersi cura del partner con attenzioni e coccole ma a patto che tutto questo sia bilanciato. Una direzione univoca non ha senso.

E se a questo si aggiungono continue liti, un controllo maniacale da parte dell’altro, sotto ogni minimo aspetto, i segnali di instabilità sono veramente tanti e dimostrano che la relazione è al collasso.

Se le giornate sono sempre negative e tutto sembra un incubo è davvero il momento di dire basta. È importante tagliare i ponti prima che si arrivi al punto clou di convincersi che non si è adatti quando in realtà sono gli altri che fanno di tutto per far sentire il partner così.