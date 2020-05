Pietro Orlandi chi è: moglie, figli e lavoro. Tutto sul fratello di Emanuela

Chi è Pietro Orlandi, il fratello della vittima Emanuela? Alcune curiosità sul fratello della donna. Moglie, figli e professione

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. E il fratello ancora non si dà pace. Pietro ancora spera che la sorella sia ancora viva. La ragazza aveva solo 15 anni quando non è stata più ritrovata: era il 22 giugno 1983. All’inizio poteva sembrare un comune allontanamento volontario da casa di un’adolescente, ma presto divenne uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana, che coinvolse lo stesso Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l’Istituto per le opere di religione, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi Paesi. La reale natura dell’evento non è mai stata definita.

Pietro Orlandi e la sua vita privata

Non sappiamo quale sia la professione di Pietro Orlandi, ma lo abbiamo visto spesso in tv. Nel 2010 ha intervistato l’assassino di papa Giovanni Paolo II per capire se ci fosse qualche minima possibilità che sua sorella fosse stata rapita dai lupi grigi. Poi Nel 2012, invece ha pubblicato un libro in cui ha riportato alla luce le moltissime incongruenze sulle versioni che sono state fatte uscire in questi anni. Nel 2018, poi, è venuto il momento della conduzione di Scomparsi in cui ha curato personalmente tutte le parti del programma dedicate alla sorella. Pietro Orlandi è sposato da ormai tantissimi anni con Roberta Hidalgo, una fotografa romana che gli ha dato una grande mano durante le indagini riguardanti la sorella, ma non sappiamo se abbia o meno figli.

Le indagini del caso Orlandi non sono ancora terminate e probabilmente non finiranno mai. Pietro non si arrende.