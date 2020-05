Stando a uno studio, si potrebbero alternare momenti di lockdown dopo settimane di apertura: la proposta degli esperti per contrastare il Coronavirus

A seguito della prima fase di emergenza Coronavirus, in tutto il mondo si sta cercando di tornare alla normalità, per quanto possibile. Soprattutto si sta provando a scongiurare una seconda ondata. A tal fine gli esperti stanno pensando l’ipotesi di alternare periodi di apertura ad altri di chiusura. Stiamo parlando della possibilità di inserire lockdown non eccessivamente lunghi che durerebbero 50 giorni successivamente ad aperture di 30 giorni. Un sistema che potrebbe essere in vigore fino al 2022.

Questa proposta che proviene da una ricerca effettuata, con anche il contributo del dottor Rajicv Chowdhury dell’Università di Cambridge. Stando all’equipe che ha effettuato questo studio, l’alternanza di periodi di chiusura a momenti di apertura avrebbe l’importante effetto di ridurre contagi, ricoveri e numero dei decessi. Inoltre, così facendo, si salverebbero molti posti di lavoro, i problemi finanziari si attenuerebbero, così come il malcontento da parte del popolo inglese.

Coronavirus, l’idea di alternare 30 giorni di aperture a 50 di lockdown

Questo metodo è frutto di calcoli basati su formule matematiche e dati raccolti esaminando 16 Paesi. Gli esiti di questo studio sono stati resi noti dall’European Journal of Epidemiology. L’epidemiologo Rajicv Chowdhury spiega. “I nostri modelli prevedono cicli dinamici di lockdown di 50 giorni, seguiti da un rilassamento di 30 giorni – dichiara –. Sono efficaci nel ridurre significativamente il numero di decessi per tutti i Paesi nel corso di 18 mesi“.

L’esperto prosegue. “Questa combinazione prevede di alternare periodi di rigoroso allontanamento sociale e periodi che – sottolinea – saranno di relativo rilassamento, a cui si accompagneranno test efficaci, l’isolamento dei casi, il tracciamento dei contatti e protezione dei più vulnerabili. E – aggiunge – si tratta di una soluzione che consentirebbe alle popolazioni e alle loro economie nazionali di “respirare” a intervalli“.

Questa tecnica che prevede aperture e chiusure alternate consentirebbe alle economie più deboli di riuscire a contenere più efficacemente le conseguenze della pandemia.