Naike Rivelli e la luce in fondo al tunnel – VIDEO

Naike Rivelli ha iniziato la fase 2 nel migliore dei modi. Ecco come riesce a mantenere le distanze con gli altri. Davvero divertente

Naike Ravelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, è molto attiva sui social e i suoi fan attendono con impazienza i suoi post dalle mille novità. Dopo un periodo di quarantena lungo due mesi esce dal tunnel e inizia la sua fase 2.

Di certo in questo periodo di emergenza la Ravelli non è rimasta con le mani in mano, anzi ha sfoggiato le sue foto con pose e frasi molto provocanti. Il nudo è quello che più le piace mostrare, infatti non mancano immagini con il didietro all’aria…e i suoi fan impazziscono.

La ragazza in questa seconda fase si diverte anche a ironizzare. La Ravelli mantiene la distanza di sicurezza giocando e facendo spaccate su una panchina. “Io che non so fare certe spaccate sono spacciato” commenta un follower. In un’ora il suo video ha preso 8.656 like, un record per i social.

