Roma, guardia giurata spara alla famiglia e tenta il suicidio

Roma, tragedia a Primavalle: guardia giurata colpisce a colpi di pistola sua moglie e suo figlio. Poi tenta il suicidio. Le prime ipotesi

Un uomo, una guardia giurata, ha sparato alla moglie e al figlio piccolo e poi ha rivolto la pistola verso se stesso tentando il suicidio. Come scrive Marco De Risi sul Messaggero il tentato omicidio-suicidio è avvenuto stamattina a Primavalle, periferia Ovest di Roma, in una abitazione di via Torrigio.

“Ho visto una persona a terra con una ferita alla gola, sanguinava e ho pensato fosse morto ma poi mi sono reso conto che respirava”, ha raccontato un testimone.