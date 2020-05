Gaffe di Gallera: “Con indice Rt a 0,51 occorrono due positivi per infettarmi”

L’assessore alla Sanità lombarda Giulio Gallera, spiegando l’andamento del contagio da coronavirus nella regione, è scivolato in un’insolita gaffe che non è passata inosservata al popolo del web.

Parlando dell’andamento del contagio da Covid-19 Giulio Gallera, assessore alla Sanità della Lombardia, è incappato in una gaffe documentata anche in un video. Durante il suo intervento ha spiegato Gallera che nella regione amministrata dalla Lega dato che l’indice Rt è di 0,51 “questo significa che per potermi contagiare occorre che io incontri due persone infette allo stesso tempo”. Un’affermazione sicuramente errata visto che per contagiarsi basta incontrare una sola persona già infetta e che l’indice Rt misura la velocità di diffusione del virus. Il fatto che in Lombardia tale indice sia di 0,5 significa semplicemente che ogni malato è in grado di trasmetterlo a meno di una persona, se fosse stato uguale a uno ad esempio avrebbe significato che per un malato c’è un contagiato.

Le reazioni alle affermazioni di Gallera

Il Movimento 5Stelle ha attaccato duramente lo scivolone di Gallera: “Questa è la Lega in Lombardia”. Una gaffe che oltretutto arriva a pochi giorni dal duro scontro che si è tenuto alla Camera fra il deputato Ricciardi e gli onorevoli del Carroccio dopo che il grillino aveva aspramente criticato proprio la gestione della Sanità lombarda. Dal canto suo l’assessore Gallera si difende affermando di aver voluto spiegare l’Rt in modo più semplice: ” Sono allibito per le reazioni che ci sono state, il mio scopo era solo di dare una semplice spiegazione di quello che sta accadendo”. A ‘Stasera Italia’ l’assessore lombardo ha parlato di un evidente attacco alla regione da lui amministrata: “È chiaro che ci sia un attacco al modello lombardo che è da sempre la locomotiva dell’Italia – ha affermato Gallera – il nostro timore non riguarda la paura di restare indietro dopo le aperture del 3 giugno, l’unica preoccupazione che abbiamo che ci sia una recrudescenza del contagio”.

E per quanto riguarda l’immediato futuro della regione lombarda: “Dovremo stare attenti, abbiamo preparato tutte le misure necessarie molto tempestivamente, non resteremo sicuramente indietro, la Lombardia si sta già riorganizzando”.