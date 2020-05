Romina Power cita Margherita Hack in un post su Instagram, i fan si interrogano sul destinatario delle sue riflessioni.

Romina Power è indubbiamente una delle artiste più conosciute ed amate in Italia e non solo. La sua lunga carriera che per tantissimi anni è coincisa con il matrimonio felice insieme ad Al Bano Carrisi ha fatto sognare moltissimi fan sparsi nel mondo. Dalla sua pagina Instagram, sulla quale l’artista americana si dimostra sempre molto attiva, Romina non smette di condividere foto della sua famiglia, video, ricordi e riflessioni. In uno degli ultimi post si lascia forse trasportare un po’ dall’amarezza condividendo i pensieri della scienziata Margherita Hack.

Il post di Romina Power su Instagram

Innanzitutto la maggiore preoccupazione che è espressa dai post pubblicati in questo periodo sembra essere quella legata alla situazione vissuta dalla figlia Romina jr che a causa dell’influenza da coronavirus è rimasta per ben due mesi bloccata in Spagna. L’ex moglie di Al Bano, si è lasciata probabilmente trasportare un po’ dall’amarezza pubblicando poi una foto dov’è ritratta la famosa astrofisica Margherita Hack scomparsa nel 2013 accompagnata da un pensiero della scienziata incentrato sulla sincerità: “Le persone vere spaventano. Per questo spesso rimangono sole. Perché sono sincere, sono oneste, e quando vogliono dire qualcosa, lo dicono nel modo più vero che conoscono”. Il post di Romina Power ha ottenuto in pochissimo tempo grande successo dai fan, a dimostrarlo è stato il numero di like che dopo poco è schizzato a più di 2300. Non è chiaro però cosa abbia spinto Romina Power a condividere una riflessione tanto amara né se il suo obiettivo era quello di mandare un messaggio ad una persona in particolare.

Magari semplicemente si tratta della voglia dell’artista americana di condividere con i suoi milioni di follower una frase di una grande donna che sente sua.